НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Воздержаться от погружения в купель необходимо людям с больным сердцем

18.01.2017 15:47

В Крещение Господне верующие традиционно окунаются в купель. 

Праздник, как правило, сопровождается морозами и поэтому врачи рекомендуют неподготовленным людям воздержаться от погружений в ледяную воду, особенно это касается тех, у кого проблемы с сердцем.

На территории Сургута установлено шестнадцать Иорданей, специальная крещенская купель для людей с ограниченными возможностями  организована в бассейне Сургутской клинической больницы. Врачи считают, что если противопоказаний нет, такие люди вполне могут пройти обряд без вреда для здоровья. 

 

 

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