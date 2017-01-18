Воздержаться от погружения в купель необходимо людям с больным сердцем

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 15:47

В Крещение Господне верующие традиционно окунаются в купель.

Праздник, как правило, сопровождается морозами и поэтому врачи рекомендуют неподготовленным людям воздержаться от погружений в ледяную воду, особенно это касается тех, у кого проблемы с сердцем.

На территории Сургута установлено шестнадцать Иорданей, специальная крещенская купель для людей с ограниченными возможностями организована в бассейне Сургутской клинической больницы. Врачи считают, что если противопоказаний нет, такие люди вполне могут пройти обряд без вреда для здоровья.