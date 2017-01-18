НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Аптекам запретят продажу «боярышника» несовершеннолетним

18.01.2017 17:20

В Госдуму внесен законопроект от депутатов архангельского облсовета об ограничении торговли «боярышником» — спиртосодержащей непищевой продукцией с долей этилового спирта более 25 процентов. 

Запрет на продажу несовершеннолетним, в том числе легальных препаратов-кардиотоников, предлагается распространить и на аптеки, и на нестационарные торговые объекты.

Наказывать нарушителей предлагается по той же статье, что предусмотрена для обычного спиртного: «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП). Она предусматривает штраф для граждан 30 000-50 000; на должностных лиц — 100 000 — 200 000; на юрлиц — 300 000 — 500 000 рублей.

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