Партию фальшивок на миллион рублей изъяли югорские полицейские

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 18:26

В Югру поддельные денежные знаки завезли попутным транспортом. Злоумышленники использовали водителя, который следовал в Ханты-Мансийский округ из другого региона.

Фото: 86.mvd.ru

Во время передачи посылки в Нефтеюганске задержали подозреваемых – двух мужчин 24-х и 27-и лет. В пакете сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями сургутского Управления МВД при поддержке Росгвардии обнаружили пятитысячные купюры с признаками подделки на общую сумму около 1 000 000 рублей.

Позже была установлена причастность к хранению фальшивок еще двоих человек – 22-х и 25-ти лет. Все задержанные не работают, ранее судимы не были. За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр им грозит до 15 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.