НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прокуратура провела проверку по факту отравления детей угарным газом в Урае

18.01.2017 19:27

Напомним, 11 декабря 2016 года в Урайскую городскую клиническую больницу госпитализированы 10 детей, пострадавших от отравления угарным газом в частном жилом доме в микрорайоне Солнечном. 

Проверка показала, что жилой дом оборудован газовым котлом. В связи с несоответствием дымоходной трубы установленным требованиям, в результате резкого перепада температур, в дымовой трубе образовалась наледь. Это привело к скоплению угарного газа в жилом помещении. Неисправности дымоходной трубы были установлены еще в марте 2016 года при проверке АО «Шаимгаз», обслуживающим газовое оборудование дома. Однако, несмотря на это организация не приостановила подачу газа.

В настоящее время газовое оборудование приведено в соответствие с установленными требованиями, говорится в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры Югры. 

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