НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе продолжаются поквартирные противопожарные рейды

18.01.2017 17:16

 Госинспекторы в это время года работают усиленном режиме. 

Проводятся профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрооборудования, правильность эксплуатации печного и газового отопления в жилых домах Сургутского района.

16 января сотрудники ОНДиПР провели противопожарные инструктажи в жилом секторе Барсово. Были проинструктированы 26 человек. Главная цель – обеспечение безопасности людей.

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