В Сургутском районе продолжаются поквартирные противопожарные рейды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 18.01.2017 17:16
Госинспекторы в это время года работают усиленном режиме.
Проводятся профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрооборудования, правильность эксплуатации печного и газового отопления в жилых домах Сургутского района.
16 января сотрудники ОНДиПР провели противопожарные инструктажи в жилом секторе Барсово. Были проинструктированы 26 человек. Главная цель – обеспечение безопасности людей.