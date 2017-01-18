В Сургутском районе продолжаются поквартирные противопожарные рейды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 17:16

Госинспекторы в это время года работают усиленном режиме.

Проводятся профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрооборудования, правильность эксплуатации печного и газового отопления в жилых домах Сургутского района.

16 января сотрудники ОНДиПР провели противопожарные инструктажи в жилом секторе Барсово. Были проинструктированы 26 человек. Главная цель – обеспечение безопасности людей.