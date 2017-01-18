НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый тринадцатый югорчанин уже обращался к врачам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

18.01.2017 17:33

От сердечного недуга не застрахован сегодня никто, но, по мнению медиков, свести эти самые риски к минимуму можно, нужно и вполне доступно. 

Неправильный образ жизни является одним из факторов, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь кардиологи рекомендуют пересмотреть свое питание - отказаться от вредных привычек и жирной пищи, отдать предпочтение в пользу фруктов, овощей и молочных продуктов. Ну и, конечно, не стоит забывать о физических нагрузках. 

 

 

 

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