Каждый тринадцатый югорчанин уже обращался к врачам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 17:33

От сердечного недуга не застрахован сегодня никто, но, по мнению медиков, свести эти самые риски к минимуму можно, нужно и вполне доступно.

Неправильный образ жизни является одним из факторов, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь кардиологи рекомендуют пересмотреть свое питание - отказаться от вредных привычек и жирной пищи, отдать предпочтение в пользу фруктов, овощей и молочных продуктов. Ну и, конечно, не стоит забывать о физических нагрузках.