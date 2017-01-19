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Жители Ханты-Мансийска могут помочь детям Сирии

19.01.2017 07:53

Окружная клиническая больница приглашает всех югорчан присоединиться к гуманитарной акции «Дети Сибири – детям Сирии!», объявленной Министерством обороны Российской Федерации. 

Гуманитарная помощь детям Сирии принимается в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, в комнате ветеранов на первом этаже. Можно принести игрушки, рисунки, поделки, продукты длительного хранения, детские вещи, средства гигиены для малышей и другие предметы, передаёт пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.

Приём организован с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00. Контактный телефон в Ханты-Мансийске: 8(3467) 390-435.

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