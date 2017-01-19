В Нефтеюганском районе в день Крещения будет оборудовано 8 купелей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 10:12

В местах крещенских купаний 19 января, как в других муниципальных образованиях, будут осуществлять дежурство сотрудники МЧС, полиции, инспекторы ГИМС, врачи и другие службы жизнеобеспечения.

Фото: 86.mchs.gov.ru

На месте выхода людей на лед будет также дежурить специальная техника, оборудованная аварийно-спасательным инструментом. Накануне специалисты побывали на реке Юганская Обь, где традиционно оборудуется иордань для жителей города, провели замеры толщины льда в местах выхода людей на лёд.

Как пояснил государственный инспектор по маломерным судам Нефтеюганского инспекторского отделения Андрей Аникин, толщина льда на сегодняшний день составляет 95 сантиметров, что является безопасным для одновременного нахождения на льду большого количества людей.

«Но ограничительные меры все равно будут приняты: одновременно в местах погружения смогут находиться не более 200 человек», - пояснил инспектор.