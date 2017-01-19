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Мошенники вымогали деньги у бизнесмена в Сургуте, имитируя голос Кадырова

19.01.2017 10:53

Об этом на своей странице в Instagram  написал сам глава Чечни. 

Фото: 5bol.ru

По словам Рамзана Кадырова, в полицию обратился предприниматель, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от имени Главы Чечни и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Нас заинтересовала эта вопиющая информация, злоумышленники нашлись, ими оказались двое уроженцев Азамат-юрта Гудермесского района Чечни», - написал Кадыров на своей странице в Instagram. Он добавил, что по прибытии в Грозный молодые люди все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить.

«Когда люди далеко от дома творят зло, они думают, что содеянное останется безнаказанным, но такое мнение ошибочно. Считаю этот случай вопиющим, так как никогда и ни у кого я и представители фонда не просили денег», - заявил глава Чечни.

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