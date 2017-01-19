Онкологи Югры ежегодно находят «рак» примерно у 4 тысяч человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 11:21

Сегодня на учете у специалистов состоит более 25 тысяч югорчан.

Фото: surfingbird.ru

Чаще всего обнаруживают злокачественные образования толстого кишечника. На втором месте в статистике – рак легких, на третьем – рак молочной железы. Однако смертность от онкологических заболеваний в Югре в 2,5 раза ниже, чем в целом по России.

Пациентам оказывают высокотехнологичную и квалифицированную помощь. Химиотерапия, например, только в прошлом году продлила жизнь 2,5 тысячам пациентов. Курс лучевой терапии получили 1300 человек. Почти столько же больных было прооперировано.

А ещё в борьбе с «раком» югорским врачам помогает гамма-нож. Пресс-служба ОКБ утверждает, что после его использования пациент уже на следующий день может выходить на работу и продолжать жить обычной жизнью. В Югре находится один из трёх центров, где доступно лечение с помощью этого аппарата.