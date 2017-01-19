Средняя зарплата преподавателей в Сургуте выросла почти на семь тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 11:55

К концу 2016 года она достигла цифры в 32 тысячи рублей. Также получать больше стали продавцы и технические специалисты. Служба исследований Зарплата.ру сравнила средние показатели оплаты труда в профессиональных сферах.

Фото: mstrok.ru

Снижение зарплат почти на 10 тысяч рублей зафиксировано у топ-менеджеров (до 61,5 тысячи) и медицинских работников (до 30,5 тысяч). За прошедший год выросло число предложений для инженеров и кадровиков, на 25% и 15% соответственно. На 65% меньше вакансий стало в сфере образования и общепита, на 44% в розничной торговле.

Самым удачным месяцем для поиска работы в прошлом году стал август – работодатели опубликовали более 1200 вакансий.