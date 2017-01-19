Вчера в Нижневартовском районе ВАЗ-21102 вынесло на встречную полосу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 12:15

43-летний водитель допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ланд Крузер», под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП 34-летняя пассажирка «Тойоты», а также водитель и 37-летний пассажир «ВАЗа» получили телесные повреждения.

Фото: 86.mvd.ru

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2558 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 20 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.