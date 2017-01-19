В Югре организован педагогический десант

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 13:07

На базе кадетской школы им. Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича в селе Нялинское Ханты-Мансийского района состоялся День активных действий «Импульс» для педагогов и обучающихся.

Фото: vladtime.ru

Там прошли занятия по направлениям Российского Движения Школьников, а для их учителей – круглые столы по вопросам современного образования и психологические тренинги. Всего в Дне активных действий приняли участие около 30 педагогов и более 150 школьников сельского поселения.

Так, нялинских кадетов обучили медиа-технологиям. Теперь о своей школьной жизни они смогут рассказать на официальном сайте учебного заведения http://kshi-hmao.ru. На мастер-классе по медиа-технологиям кадеты организовали редакцию информационной интернет-страницы школы, которая будет работать параллельно с официальным сайтом интерната. Это альтернативный независимый портал - события глазами кадетов. Первый выпуск будет как раз о дне активных действий «Импульс».

По словам директора Депобразования и молодежи Югры Любови Ковешниковой, «Импульс» - это первый «педагогический десант». Такие акции в этом году будут проведены и в других образовательных организациях автономного округа.