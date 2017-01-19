НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Один из домов в Солнечном превратился в настоящий барак

19.01.2017 16:28

С повышением температуры на улице, снег начинает таять, а талая вода стекает по крыше в квартиры  местных жителей.  

В декабре прошлого года обитатели двухэтажки забили тревогу, но все безрезультатно. На встречу с жильцами приехали глава поселения Игорь Наумов, представители ЖКХ и управляющей компании, которые в 2012 году сделали косметический ремонт в этом доме: утеплили фасад, отремонтировали кровлю, электропроводку, сделали частичный ремонт в подъезде.

Эльвира Галиханова

 

 

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