Один из домов в Солнечном превратился в настоящий барак

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 16:28

С повышением температуры на улице, снег начинает таять, а талая вода стекает по крыше в квартиры местных жителей.

В декабре прошлого года обитатели двухэтажки забили тревогу, но все безрезультатно. На встречу с жильцами приехали глава поселения Игорь Наумов, представители ЖКХ и управляющей компании, которые в 2012 году сделали косметический ремонт в этом доме: утеплили фасад, отремонтировали кровлю, электропроводку, сделали частичный ремонт в подъезде.

Эльвира Галиханова