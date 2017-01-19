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Жители Нижнесортымского в скором времени смогут получать воду отличного качества

19.01.2017 16:45

В поселке завершается реконструкция «Водозаборных очистных сооружений». 

Как отмечают специалисты, подрядчик ответственно организовал рабочий процесс, так что объект муниципалитету должны передать вовремя. Об этом стало известно во время рабочей поездки в поселок главы Сургутского района. Андрей Трубецкой совместно с группой чиновников и специалистов проинспектировал ряд объектов, а также провел встречу с местными жителями.

Отметим, что сейчас в Нижнесортымском проводится реконструкция еще одного важного объекта - канализационных очистных сооружений. Они должны соответствовать требованиям экологической экспертизы, нормам СанПиНа. На март запланированы апробация системы приема стоков и пуско-наладочные мероприятия, к июню объект планируют ввести в строй.

Оксана Ярославцева

 

 

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