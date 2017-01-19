Жители Нижнесортымского в скором времени смогут получать воду отличного качества

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 19.01.2017 16:45
В поселке завершается реконструкция «Водозаборных очистных сооружений».
Как отмечают специалисты, подрядчик ответственно организовал рабочий процесс, так что объект муниципалитету должны передать вовремя. Об этом стало известно во время рабочей поездки в поселок главы Сургутского района. Андрей Трубецкой совместно с группой чиновников и специалистов проинспектировал ряд объектов, а также провел встречу с местными жителями.
Отметим, что сейчас в Нижнесортымском проводится реконструкция еще одного важного объекта - канализационных очистных сооружений. Они должны соответствовать требованиям экологической экспертизы, нормам СанПиНа. На март запланированы апробация системы приема стоков и пуско-наладочные мероприятия, к июню объект планируют ввести в строй.
Оксана Ярославцева