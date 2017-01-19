Второй этап VIII сезона Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм пройдет 21 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 18:05

За чемпионство в популярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры» будут бороться около 40 студенческих, школьных, корпоративных и сборных команд. Они представляют Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Нефтеюганск и другие муниципалитеты.

Десять лучших команд в каждой из дисциплин будут получать турнирные очки, по сумме которых в апреле 2017 года определится обладатель Кубка Главы Сургута и Абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм.

Кстати, нынешний турнир также является этапом Кубка Губернатора Югры – лучшие сургутские команды получат право состязаться за главный приз в региональных интеллектуальных играх в мае 2017 года.