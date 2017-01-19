Сургутский 50-метровый бассейн сдадут в эксплуатацию в марте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 19:47

В прошлом году обещали ввести объект в строй в январе.

Стоит заметить, что сроки неоднократно переносились, пишет «Сургутская Трибуна». Среди причин, которые мешали завершить возведение объекта в срок, внесение правок в проект здания и задержка поступления необходимого оборудования. Оно, кстати, должно было дойти до места назначения еще в конце 2016 года.

Напомним, что сам спорткомплекс на пересечении ул. Университетской и пр. Пролетарского включает в себя две плавательные чаши, тренажерный зал и зал «сухого» плавания.