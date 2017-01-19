НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В 2017 году в Югре пройдет сразу несколько крупных спортивных мероприятий

19.01.2017 21:18

 В их числе чемпионаты по лыжным гонкам уровня УрФО и России, Международный марафон, и, конечно, Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов. 

Что касается последних состязаний, которые запланированы на начало марта, то для участия уже зарегистрировались 500 человек из 24 регионов России. Это больше, чем на первой Спартакиаде в Ижевске в 2013 году. К состязаниям активно готовятся и югорчане. Отмечается, что сформирован пул волонтеров, в который также вошли активные и подготовленные к данной работе жители Ханты-Мансийского округа 

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