В конце января «Сургутнефтегаз» даст старт всем спартакиадам компании

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.01.2017 21:33

Всего в календарном плане на 2017 год – 12 крупных спортивных событий.

В марте состоятся соревнования по баскетболу среди мужчин и лыжные гонки. Женщины поборются за волейбольные медали в мае. Тогда же состоятся соревнования по плаванию и кросс. В июне пройдет первенство по легкой атлетике, а в сентябре состоятся легкоатлетическая эстафета, соревнования по шахматам и настольному теннису. Итоги этих затяжных соревнований традиционно подводят в декабре на «Спортивной элите «Сургутнефтегаза».