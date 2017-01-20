Нетрезвые подростки устроили вечеринку в Белоярском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 09:14

Они громко слушали музыку и шумели в одной из квартир дома по улице Центральная. На несовершеннолетних белоярцев в полицию пожаловался сосед.

Фото: m.pg12.ru

Прибыв по указанному адресу, полицейские убедились, что их визит оказался своевременным. Четверо подростков 13 и 14 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом родители дома отсутствовали. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних незамедлительно были установлены законные представители детей. Подтвердился и факт употребления алкогольных напитков подростками.

«В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних нарушителей на профилактический учет, ранее они уже были замечены в совершении антиобщественного деяния. Родители привлечены к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ, то есть нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении ОМВД России по Белоярскому району.

Родителям предстоит заплатить до двух тысяч рублей штрафа.