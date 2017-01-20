В 2016 году в Сургуте угнали 61 машину

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 10:24

Это всего на шесть меньше, чем было зарегистрировано годом ранее. 52 факта удалось раскрыть. До сих пор в розыске остаются четыре автомобиля.

Как правило, привлекают злоумышленников машины иностранного производства – таких было угнано 40. По статистике сургутского ведомства, преступления совершаются обычно с полуночи до семи утра. В 2016 году в 7 случаях автомобили были угнаны в ночь с понедельника на вторник, в 6 – со вторника на среду.

Сотрудники сургутской Госавтоинспекции просят автовладельцев не оставлять машину с заведенным двигателем и ключами в замке зажигания.