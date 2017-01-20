НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За ложный вызов спецслужб двум югорчанам грозит штраф

20.01.2017 11:01

 35-летний лянторец позвонил в полицию и сказал, что совершил убийство. После приезда специалистов оказалось, что мужчина пошутил. 

На этой неделе в ОМВД  Сургутского района обратился еще один находчивый югорчанин: житель Сургута заявил, что не может попасть в свою квартиру по улице Есенина в Белом Яру. Выехавший на место участковый уполномоченный полиции установил, что мужчина назвал чужие фамилию, имя, отчество и пытается попасть в чужую квартиру.

Теперь обоим шутникам грозит штраф до полутора тысяч рублей.

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