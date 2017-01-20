Уже семь автомобилей сгорели в Сургуте в январе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 11:22

Это на четыре больше, чем было в начале 2016 года. В одном случае машину подожгли. В связи с неблагоприятной обстановкой ОНДиПР (по г. Сургуту) дает несколько советов.

Фото: 86.mchs.gov.ru

К слову, пожар в автомобиле или автобусе может начаться неожиданно во время движения или стоянки. Особенно это актуально зимой, когда граждане прибегают к нетрадиционным методам запуска автотранспорта.

Причиной возгорания могут быть и неисправные бортовые компьютеры, внешние факторы и материалы отделки салонов. Заправка в опасных условиях, некорректно работающее газовое оборудование, курение в салоне, искра с наличием промасленной ветоши или газовых паров — и пожар мгновенно превращается в буйную стихию.

Человек устроен так, говорят специалисты, что часто не может мыслить рационально в опасных условиях, поэтому при подозрении на возгорание в любой части машины не паникуйте, остановитесь, заглушите двигатель, выйдите из автомобиля, вызовите пожарную охрану, не спешите открывать капот, так как увеличится доступ кислорода и произойдет воспламенение.

Если вы находитесь на большом расстоянии от населенного пункта, по возможности воспользуйтесь огнетушителем или природными веществами (вода, песок, снег.). Во время пожара на стоянке рекомендуют откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект пожара, обязательно следует эвакуировать людей.