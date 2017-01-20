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Сургутские волейболисты вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

20.01.2017 12:38

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» обыграл многократного чемпиона Греции – «Олимпиакос» в рамках кубка ЕКВ. 

Встреча, состоявшаяся в среду в Сургуте, завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. Игра продолжалась чуть более полутора часов. Первый матч, прошедший 5 января в греческом Пирее, закончился победой «Олимпиакоса», но по сумме двух игр дальше прошел «Газпром-Югра».

31 января сургутяне сыграют против чешского клуба «Карловарско». Матч пройдет в спорткомплексе «Премьер-арена», сообщает ugra-news.

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