НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На трассах Югры сегодня проходит массовая проверка водителей

20.01.2017 12:47

20 января на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и автодороге «Нефтеюганск – Сургут» в Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах Госавтоинспекция проводит массовую проверку водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения. 

Согласно сводке ГИБДД ХМАО, только вчера, 19 января, в округе задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран