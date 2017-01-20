На трассах Югры сегодня проходит массовая проверка водителей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 12:47

20 января на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и автодороге «Нефтеюганск – Сургут» в Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах Госавтоинспекция проводит массовую проверку водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Согласно сводке ГИБДД ХМАО, только вчера, 19 января, в округе задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.