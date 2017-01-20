НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Российский боксер Михаил Алексеев проведет бой в Югре

20.01.2017 13:06

Российский боксер, выступающий во втором полулегком весе (до 59 кг), Михаил Алексеев следующий поединок проведет 22 апреля в Ханты- Мансийске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов. 

По его словам, соперник спортсмена пока не определен. 21-летний спортсмен является чемпионом мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и обладает "серебряным" титулом по версии Азиатского боксерского совета. Всего в активе спортсмена девять побед (четыре - нокаутом) и ни одного поражения.

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