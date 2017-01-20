НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские школы на карантин пока не закрыты

20.01.2017 14:18

Между тем, в городе зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 32%. 

Фото: oreninform.ru

На прошлой неделе к медикам обратились около четырех тысяч сургутян, почти 75% из них – дети до 14 лет. Такие данные, публикует пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала эпидсезона в Сургуте уже зарегистрированы 95 случаев лабораторно подтверждённого диагноза «грипп». Всех больных обязательно госпитализируют, поскольку опасения медиков вызывает не столько сам вирус, сколько его последствия, которые заканчиваются осложнениями в виде пневмоний с неблагоприятным исходом.

Как сообщили представители аптек, все цены в городе остались на прежнем уровне. 

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