Накануне вечером в Лянторе произошёл сильный пожар

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 14:42

Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 18:29. Звонил сам хозяин горящего объекта – шашлычной, пишет агентство «К-Информ».

Пламя охватило одноэтажное деревянное здание площадью 490 кв\м. К счастью, внутри людей не было. К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 единицы техники, 26 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 19:43.

Отметим, что причины пожара будет выяснять отдел дознания. Шашлычная открылась только на днях, до этого здание продолжительное время пустовало.