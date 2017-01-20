НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Накануне вечером в Лянторе произошёл сильный пожар

20.01.2017 14:42

Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 18:29. Звонил сам хозяин горящего объекта – шашлычной, пишет агентство «К-Информ». 

Пламя охватило одноэтажное деревянное здание площадью 490 кв\м. К счастью, внутри людей не было. К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 единицы  техники, 26 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 19:43.

Отметим, что причины пожара будет выяснять отдел дознания. Шашлычная открылась только на днях, до этого здание продолжительное время пустовало.  

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