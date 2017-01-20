НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня югорчанам доступна высокотехнологичная медпомощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

20.01.2017 16:01

Окружной кардиодиспансер входит в двадцатку центров по количеству эндоваскулярных вмешательств, проводимых в России. 

Начиналось все в 1998 году с небольшого кабинета. Именно тогда на базе окружного кардиологического диспансера югорчанам начали проводить первые рентгенохирургические исследования. Александр Игоревич в числе первых в округе начал учиться эндоваскулярной хирургии. Это операции, которые производятся без разрезов. Сегодня отделение оборудовано по последнему слову техники, но так было не всегда. 

 

 

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