Сегодня югорчанам доступна высокотехнологичная медпомощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 16:01

Окружной кардиодиспансер входит в двадцатку центров по количеству эндоваскулярных вмешательств, проводимых в России.

Начиналось все в 1998 году с небольшого кабинета. Именно тогда на базе окружного кардиологического диспансера югорчанам начали проводить первые рентгенохирургические исследования. Александр Игоревич в числе первых в округе начал учиться эндоваскулярной хирургии. Это операции, которые производятся без разрезов. Сегодня отделение оборудовано по последнему слову техники, но так было не всегда.