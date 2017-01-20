Сургутский район остро нуждается в социальных объектах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 16:25

Их строительство – одно из приоритетных направлений.

К 2018 году спорткомплексы с универсальным игровым залом должны появиться в Федоровском и Барсово. Также в планах администрации района – возведение в поселке Нижнесортымский крытого катка.

Чиновники поставили цель увеличить число спортивных объектов на территориях поселений. В рамках реализации плана уже в этом году для Лянтора, Солнечного, Белого Яра, Нижнесортымского приобретут многофункциональные спортивные площадки с универсальным полем для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Также в комплекте приобретается антивандальный тренажерный комплекс.