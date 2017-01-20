НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутский район остро нуждается в социальных объектах

20.01.2017 16:25

Их строительство – одно из приоритетных направлений. 

К 2018 году спорткомплексы с универсальным игровым залом должны появиться в Федоровском и Барсово. Также в планах администрации района – возведение  в поселке Нижнесортымский крытого катка.

Чиновники поставили цель увеличить число спортивных объектов на территориях поселений. В рамках реализации плана уже в этом году для Лянтора, Солнечного, Белого Яра, Нижнесортымского приобретут многофункциональные спортивные площадки с универсальным полем для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Также в комплекте приобретается антивандальный тренажерный комплекс.

Комментарии  

#1 хантер 20.01.2017 17:39
Цель поставлена уже давно....это не открытие. А, вот крытый корт действительно нужен для детей и подростков, особенно там где есть готовые тренеры такие как Павлюк.

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