НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте закрылся крупный магазин строительных товаров «Суперстрой»

20.01.2017 17:51

Об этом пишут пользователи соцсетей. 

Фото: vashbiznesplan.ru

Экс-сотрудники отмечают в своих сообщениях, что торговая точка прекратила свою работу навсегда, сообщает «URA.RU». Владельцы свердловской компании «Арсенал Трейд», которой принадлежат магазины строительных материалов «Стройарсенал» и «Суперстрой», начали ликвидацию бизнеса.

«Арсенал Трейд» переживает серьезные финансовые проблемы, пишет РБК-Тюмень. С лета против компании было подано около 70 исков о взыскании задолженности. В 2015 году Сбербанк в Арбитражном суде Свердловской области выиграл иск о наложении ареста на имущество сети магазинов «Стройарсенал» и «Суперстрой» на сумму более 800 млн рублей.

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