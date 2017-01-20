В получении взятки обвиняется заместитель главы администрации Лангепаса

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 18:34

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 6 октября 2016 года, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Фото: gelgorsk.ru

По версии следствия, в июне и августе 2016 года заместитель главы администрации города Лангепаса получил 1 миллион рублей от председателя совета директоров коммерческой организации. За эти деньги он должен был «совершить действия в пользу вышеуказанного юридического лица».

«По месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, служебная и иная документация, имеющая значение для следствия. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый находился за пределами округа и в дальнейшем скрывался от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск», - говорится в сообщении ведомства.

11 января 2017 года мужчина был задержан и ему предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.