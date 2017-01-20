НОВОСТИ «СЕВЕРА»

По вине начинающих водителей в 2016 году погибли семь человек

20.01.2017 21:17

 Выпускники югорских автошкол устроили больше сотни аварий, в которых пострадали 144 человека. 

Фото: 86.mvd.ru

Согласно статистике окружной Госавтоинспекции, за год на 7,7% стало меньше ДТП  по вине водителей со стажем до 2-х лет, количество раненых сократилось на 20,8%. Чаще всего происшествия с участием этой категории происходили в Сургуте и Нижневартовске. Растут показатели в Мегионе, Югорске, Пыть-Яхе и Урае.

В ГИБДД региона «молодым» водителям советуют не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля вождения. 

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