Инспектор ДПС в Нефтеюганске подозревается в получении взятки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.01.2017 10:22

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Югре, утром 15 января 2017 года сотрудник ГИБДД нес службу на автодороге «Нефтеюганск-Сургут». От водителя, совершившего административное правонарушение, он получил 3 тысячи рублей за то, что не будет составлять протокол.

Фото: 86.mvd.ru

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Отмечается, что в качестве наказания за мелкое взяточничество предусматривается штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

Если же юганский инспектор ДПС будет помогать следствию, то он может быть освобожден от уголовной ответственности, отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ по Югре.