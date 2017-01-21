Наркоторговца из Украины приговорили в Сургуте к 8,5 годам колонии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.01.2017 11:31

Суд в Сургуте признал виновным 20-летнего гражданина Украины в попытке незаконно сбыть наркотические средства и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: region-news.info

По данным ведомства, в 2016 году безработный молодой человек, ранее проживавший в Котовске Одесской области Республики Украины, прибыв в Сургут, приобрел «зелье», которые после расфасовки прятал в подъездах домов и иных местах. О закладках наркоторговец сообщал покупателям через электронные приложения сети Интернет. Однако преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

Наркодилер был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, изъяты 43 свертка синтетических наркотиков в расфасованном виде.