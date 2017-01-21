НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Жители некоторых поселков Сургутского района могут смотреть в цифровом качестве 10 общероссийских телеканалов
- 21.01.2017 13:47
Такая возможность появилась у жителей Фёдоровского, Нижнесортымского, Русскинской, Сытомино, Угута и Каюкова.
Им бесплатно доступны телеканалы, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ». Также они могут слушать три радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM».
По вопросам самостоятельного подключения и настройки телевизора на прием бесплатных цифровых каналов обращаться по телефону в Ханты-Мансийске: (3467) 360-081.