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Жители некоторых поселков Сургутского района могут смотреть в цифровом качестве 10 общероссийских телеканалов

21.01.2017 13:47

 Такая возможность появилась у жителей Фёдоровского, Нижнесортымского, Русскинской, Сытомино, Угута и Каюкова. 

Им бесплатно доступны телеканалы, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ». Также они могут слушать три радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM».

По вопросам самостоятельного подключения и настройки телевизора на прием бесплатных цифровых каналов обращаться по телефону в Ханты-Мансийске: (3467) 360-081.

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