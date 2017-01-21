Четыре муниципалитета Югры примут окружные и межрегиональные соревнования с 23 по 29 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.01.2017 16:12

Начнется спортивная неделя 24 января в г. Советском с Региональных соревнований по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р (Западная зона). Соревнования состоятся в плавательном бассейне «Садко» по адресу: ул. Макаренко, 5А.

С 24 по 28 января 120 кикбоксеров из пяти муниципальных образований соберутся в гп. Солнечном (Сургутский район), чтобы выявить сильнейших в Чемпионате и первенстве округа по кикбоксингу в разделе К-1.

Еще один региональный турнир по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. (Восточная зона) пройдет вНижневартовске с 25 по 29 января. СОК «Олимпия» примет более 100 спортсменов из шести муниципалитетов.