НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Четыре муниципалитета Югры примут окружные и межрегиональные соревнования с 23 по 29 января

21.01.2017 16:12

Начнется спортивная неделя 24 января в г. Советском с Региональных соревнований по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р (Западная зона). Соревнования состоятся в плавательном бассейне «Садко» по адресу:  ул. Макаренко, 5А. 

С 24 по 28 января 120 кикбоксеров из пяти муниципальных образований соберутся в гп. Солнечном (Сургутский район), чтобы выявить сильнейших в Чемпионате и первенстве округа по кикбоксингу в разделе К-1.

Еще один региональный турнир по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. (Восточная зона) пройдет вНижневартовске с 25 по 29 января. СОК «Олимпия» примет более 100 спортсменов из  шести муниципалитетов.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран