21 января в Сургуте ожидается сильный ветер

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.01.2017 17:01

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что в течении суток ожидается метель, ветер порывами до16 м/сек.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе (обильный снегопад, метель, гололедные явления) и рекомендует выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.