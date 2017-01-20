НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21 января в Сургуте ожидается сильный ветер

20.01.2017 17:01

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что в течении суток ожидается метель, ветер порывами до16 м/сек. 

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе (обильный снегопад, метель, гололедные явления) и рекомендует выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

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