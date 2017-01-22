31 многодетная семья Сургута получит деньги взамен земельного участка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 08:58

Им уже выданы свидетельства с указанием конкретной суммы на улучшение жилищных условий. Об этом рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.

Фото: ugrealt.ru

Всего для участия в соответствующей программе заявились порядка 70 многодетных семей.

Алла Юрьевна обратила внимание и на бесплатное предоставление земельных участков под ИЖС, расположенных в черте Сургута. В очереди на их получение стояло около 1300 семей, больше девяти сотен из них – многодетные семьи.

В течение прошлого года было предоставлено 10 участков, в этом году начали работать еще с одиннадцатью такими семьями. Маленькую цифру в администрации связывают с недостатком обустроенных земельных участков в городе.