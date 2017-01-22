НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31 многодетная семья Сургута получит деньги взамен земельного участка

22.01.2017 08:58

 Им уже выданы свидетельства с указанием конкретной суммы на улучшение жилищных условий. Об этом рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко. 

Фото: ugrealt.ru

Всего для участия в соответствующей программе заявились порядка 70 многодетных семей.

Алла Юрьевна обратила внимание и на бесплатное предоставление земельных участков под ИЖС, расположенных в черте Сургута. В очереди на их получение стояло около 1300 семей, больше девяти сотен из них – многодетные семьи.

В течение прошлого года было предоставлено 10 участков, в этом году начали работать еще с одиннадцатью такими семьями. Маленькую цифру в администрации связывают с недостатком обустроенных земельных участков в городе.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран