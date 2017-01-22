39-летний житель поселка Малиновский незаконно хранил у себя боеприпасы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 10:04

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Речь идет о югорчанине, который в начале января угрожал своей соседке и выстрелил в ее сторону из ружья. Поводом послужил, по мнению мужчины, разгульный образ жизни женщины.

Фото: dpchas.com.ua

Полицейские провели проверку, и нашли незаконно хранящиеся патроны. Боеприпасы житель поселка Малиновский купил у своего товарища. При этом специального разрешения компетентных органов у него не было. Всего изъято 22 патрона.

«Согласно заключению эксперта: пятнадцать патронов являются малокалиберными спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм и относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия; шесть патронов являются автоматными патронами калибра 5,45 мм и относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия; один патрон калибра 9 мм является пистолетным», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД России по Советскому району.

За незаконное хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.