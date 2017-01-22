Социологи оценили уровень толерантности в Сургутском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 12:29

Они проводили опросы в семи поселениях: Лянтор, Фёдоровский, Белый Яр, Барсово, Нижнесортымский, Солнечный и Русскинская.

Фото: beta2.ria.ru

Местные жители оценивают взаимоотношения различных национальностей и конфессий как спокойные. Примерно 30% ощущают некоторую напряжённость и только 5-6% указывают на вероятность конфликтов. По мнению четверти из них, это связано с миграционными процессами и проблемами адаптации к местному социуму.

При этом треть респондентов говорят о «неправильном воспитании в семье, исторических традициях нетерпимости» и «открытом, публичном проявлении своих национальных ценностей». 23% опрошенных указывают на «вызывающие поведение представителей некоторых национальностей», а 17% недовольны притоком мигрантов в целом.

Почти у четверти опрошенных вызывает недовольство откровенная демонстрация религиозной принадлежности (например, в одежде). Это воспринимается скорее, как вызов, пропаганда чуждых взглядов, нарушение общепринятых норм поведения и ведёт к враждебности и боязни «чужого», говорят специалисты.

Как добавили в пресс-службе администрации Сургутского района, определённые социальные проблемы все же могут соотноситься с религиозной или национальной принадлежностью. В среднем около 18% опрошенных заявили, что они сталкивались с дискриминацией при приёме на работу. Особенно это характерно для жителей Белого Яра и Нижнесортымского.