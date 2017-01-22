В текущем году коренные жители Югры смогут выловить более 60 тонн рыбы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 12:51

Вопрос о распределении квот добычи водных биологических ресурсов был рассмотрен в окружном правительстве.

По словам Натальи Комаровой, их распределяли с учётом потребностей каждой общины, поскольку рыболовство одно из основ традиционной экономики ханты и манси. Квотирование охватывает пять видов рыб и предполагает их добычу в объеме 64 тонны за год. От коренных малочисленных народов Севера поступило больше 1800 заявок. К слову, в минувшем году югорские рыбаки выловили 16700 тонн рыбы. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.