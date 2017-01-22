НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре создадут Фонд научно-технологического развития

22.01.2017 14:32

Такое решение принято региональным правительством. Это обусловлено необходимостью создания инфраструктуры по реализации национальной технологической инициативы и решения задач по развитию экономики нового поколения, прокомментировала глава региона Наталья Комарова. 

По ее словам, важно выстроить образовательное и технологическое ядро развития экономики. Сейчас в Югре существуют все предпосылки для создания такого «инновационного лифта». Одним из его верхних уровней станет проектируемый инновационно-образовательный центр в Сургуте. Контролировать процесс создания объекта, в том числе будет новый Фонд.

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