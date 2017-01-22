В Югре создадут Фонд научно-технологического развития

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 14:32

Такое решение принято региональным правительством. Это обусловлено необходимостью создания инфраструктуры по реализации национальной технологической инициативы и решения задач по развитию экономики нового поколения, прокомментировала глава региона Наталья Комарова.

По ее словам, важно выстроить образовательное и технологическое ядро развития экономики. Сейчас в Югре существуют все предпосылки для создания такого «инновационного лифта». Одним из его верхних уровней станет проектируемый инновационно-образовательный центр в Сургуте. Контролировать процесс создания объекта, в том числе будет новый Фонд.