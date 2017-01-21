Помощь спасателей потребовалась на месте ДТП в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.01.2017 19:48

Вчера днем на ул. Сирина произошло столкновение двух автомобилей: «МАЗ» и «Hyundai». Пресс-служба окружного МЧС сообщает о том, что есть пострадавшие.

Фото: 86.mchs.gov.ru

На место происшествия выезжала 1 единица техники и 3 человека личного состава от подразделений «АСФ». В ГИБДД региона подробности пока не приводят.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу просит водителей быть внимательными на дорогах.

«Соблюдайте правила дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим! Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей!», - обратились к югорчанам специалисты ведомства.