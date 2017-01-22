Югорчане могут сформировать план Года здоровья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 14:46

В правительстве региона на днях обсуждали проект плана мероприятий, высказали ряд предложений, обратив особое внимание на то, что в приоритете должны быть мероприятия, направленные на оздоровление жителей округа.

Фото: matepress.ru

Руководитель волонтерского движения «РОСТОК» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Наталья Любякина, в частности, предложила включить в план региональный проект под рабочим названием «Марафон здоровья»:

«Суть проекта в проведении дней единых действий по формированию здорового образа жизни на территории округа, таких, как сдача норм ГТО, «Час спорта», «Зарядка с Главой» и т.д. Наши волонтеры с удовольствием примут в них участие».

Высказаться по данному поводу могут также граждане и некоммерческие организации: сбор предложений стартовал 20 января на сайте Югражднин.рф. Экспертная группа рассмотрит все идеи до 27 января.