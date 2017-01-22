Югорские общественники проверили реабилитационные центры для детей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 17:13

Сотрудники Общественной палаты округа проинспектировали работу социальных учреждений Лангепаса, Радужного и Нижневартовска.

Фото: arhcentr.ru

В реабилитационном центре Лангепаса «Анастасия» общественники досконально изучили материально-техническую базу, методики и подходы к реабилитации. На сегодняшний день в центре получают услуги около 80 детей. В большей степени это дети с расстройством аутистического спектра, с задержкой речевого развития. В этом году специалисты учреждения поедут в центр Игоря Шпицберга «Наш солнечный мир», чтобы освоить новые технологии работы с детьми, страдающими аутизмом.

Важным для окружной системы реабилитации детей является подбор кадров, считают в Общественной палате: центрам не хватает опытных квалифицированных специалистов. Решением этой проблемы занимаются в реабилитационном центре для детей и подростков города Радужный «Цветик-Семицветик». Логопед высшей категории Эльвира Голубева создала свою программу по работе со слабослышащими детьми, и делится опытом с коллегами не только из Югры, но и из других уголков страны.

После посещения первых двух учреждений социальной помощи члены Общественной палаты пришли к выводу, что в округе необходимо создать площадку для накопления уникального опыта югорских специалистов-дефектологов.

Во время визита в нижневартовский реабилитационный центр «Таукси» общественники положительно оценили инициативу сотрудников учреждения о создании специального Олимпийского движения. Так, например, ребята могут соревноваться в ходьбе на снегоступах. По словам врачей, участие в общественных мероприятиях для многих из них скажется положительно. Совместно с окружным департаментом физической культуры и спорта прорабатывается вопрос о работе сотрудников спорторганизаций с детьми, посещающими специализированные учреждения. Занятия в спортивных секциях планируется проводить совместно со специалистом реабилитационного центра.

Кроме того, Нижневартовск станет пилотной площадкой по созданию условий для социальной реабилитации, включающей в себя инновационную образовательную и воспитательную систему, направленную на подготовку детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Сотрудники «Таукси» совместно с одной из городских некоммерческих организаций в этом году планируют создать «тренировочные квартиры». Работа в этом направлении уже ведется.