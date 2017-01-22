«Сургутнефтегаз» в течение месяца будет проводить соревнования по волейболу среди мужчин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 17:20

Они пойдут в зачёт комплексной спартакиады нефтяной компании.

Состязания будут проводиться в зале спортивной школы «Нефтяник» (ул.Энтузиастов, 47а) с 28 января по 28 февраля. Ожидается, что в них примут участие свыше 40 команд. Игры состоятся в четырёх группах. По две команды от каждой из них по итогам отборочных игр выйдут в финал.

Напомним, что по итогам соревнований в 2016 году лидером стала команда ЦПТО. Второе место у спортсменов из УВСИНГ, бронза досталась Аппарату управления.