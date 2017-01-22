Автопарк скорой медпомощи Нефтеюганска пополнился новыми «Мерседесами»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 18:23

Шесть машин получила БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи».

Фото: avtika.ru

Автомобили были поставлены на основании госконтракта, который был заключен по итогам электронного аукциона. В контракт включены поставка шести автомобилей скорой медицинской помощи, их обслуживание, заправка ГСМ, и управление.

Фирма-поставщик - одна из старейших организаций в России в области аутсорсинга транспортных услуг в скорой медицинской помощи. Работает с 2006 года. Подобные услуги оказывает в Екатеринбурге, Архангельске, Перми, Кирове и других субъектах Российской Федерации. Поставщик надежный и ответственный, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

Контракт заключен на средства ОМС и, на сделку не потрачено дополнительно ни копейки бюджетных средств. Автомобили «Mercedes-Benz» хорошо себя зарекомендовали в ежедневной работе. Производитель обещает, что в них будет удобно пациентам и медицинскому персоналу даже в условиях экстремального вождения.