В результате ДТП в Ханты-Мансийском районе погибли 4 человека

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.01.2017 20:28

Сегодня около 14:15 на 864 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкноавение двух автомобилей: "Тойота" и "Митсубиси Лансер". В результате ДТП четыре человека погибли, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Еще одна смертельная авария произшла днем ранее. 21 января около 20.45 на 557 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 27-летний водитель автомобиля Субару выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управленим водителя 1980 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.