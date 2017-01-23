Югорские почтовики доставили уже около 100 тонн почты по зимникам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 07:32

Уже второй месяц работники Почты России доставляют для жителей югорских труднодоступных населенных пунктов почту по зимникам – автомобильным дорогам, связывающим районные центры и отдаленные сельские территории.

Фото: pochta.ru

Всего в округе насчитывается около 50 труднодоступных поселков и территорий, куда доставка почты осложнена неблагоприятными дорожными условиями, а также речными преградами. Этой зимой общее количество переправ достигло 80-ти, а протяжённость всех зимников в Югре составила почти 2,5 тысячи километров.

Еженедельно сотрудники почты на автомобилях УАЗ и ГАЗ отправляются к жителям, проживающим в отдаленных территориях. Грузоподъёмность таких автомобилей - до 1,5 тонн. Исключения составляют так называемые актированные дни: при аномально низких температурах транспорт на трассы не выходит.

Всего по зимникам в югорские труднодоступные населённые пункты за один только декабрь 2016 года доставлено почти 100 тонн почтовой продукции. Из них почти 40 тонн – для жителей г. Белоярский и Белоярского района, больше 32 тонн для жителей Ханты-Мансийского района, около 17 тонн – для жителей п. Березово и Березовского района и больше 15 тонн – для жителей Октябрьского района.